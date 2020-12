Borussia 'Gladbach, Kramer: "Siamo al settimo cielo, sono emozioni indescrivibili"

Il centrocampista del Borussia Moenchengladbach, Christoph Kramer, commenta la sconfitta per 2-0 contro il Real Madrid ma che non ha interrotto il cammino dei tedeschi in Champions League: "Siamo al settimo cielo, queste sono emozioni indescrivibili che rimarranno per sempre nella nostra memoria. Non capita spesso di sperare che una partita finisca 0-0, i minuti di recupero di Milano sono stati infiniti. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto fin qui: abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, indipendentemente dal nome che hanno, e i momenti positivi superano di lunga i momenti negativi vissuti a Madrid".