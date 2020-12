Borussia 'Gladbach, Stindl: "Una gioia immensa, ma che sofferenza davanti all'iPad"

vedi letture

E' la sconfitta più dolce per il Borussia Moenchengladbach, che nonostante il 2-0 subito a Madrid approda comunque agli ottavi di finale, e il capitano Lars Stindl commenta così l'umore della squadra: "E' incredibile che abbiamo giocato la partita peggiore nel girone e ci qualifichiamo proprio stasera: dovremo lavorare per migliorare, il nostro portiere Sommer ha fatto interventi pazzeschi. Ma adesso è il momento di festeggiare, è un traguardo meritato per quanto avevamo fatto vedere nelle scorse gare ed è fantastico andare avanti nella competizione nonostante fossimo insieme ad altre tre grandissime squadre. E' stata una grandissima sofferenza guardare sull'iPad gli ultimi minuti dell'altra partita: eravamo concentrati sulla nostra gara, anche se nella ripresa eravamo costantemente in contatto con Milano".