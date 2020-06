Borussia M'Gladbach, Rose dopo il ko con Bayern: "Abbiamo sbagliato gol semplici"

Questo il commento di Marco Rose, tecnico del Borussia Monchengladbach, dopo la sconfitta per 2-1 arrivata negli ultimi minuti contro il Bayern Monaco: "Abbiamo sbagliato gol semplici e siamo stati anche sfortunati. Avremmo dovuto sfruttare meglio le nostre possibilità. Non hai molte opportunità qui a Monaco, ma ne abbiamo create alcune e dobbiamo usarle a dovere. Ecco perché i ragazzi non sono stati premiati dopo una performance molto combattiva. Tuttavia, se vogliamo vincere tali partite, dobbiamo fare un po' di autocritica: dobbiamo mantenere il controllo e l'attenzione per un lungo periodo di tempo. Volevo che i ragazzi fossero coraggiosi e sono riusciti a farlo molto bene, soprattutto nel primo tempo. Nella seconda metà abbiamo attaccato meno. Ora abbiamo altre tre partite per riscattarci. Andiamo a casa per ora".