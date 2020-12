Borussia Moenchengladbach, Rose dopo la qualificazione: "Siamo dei sopravvissuti"

vedi letture

Marco Rose, tecnico del Borussia Moenchengladbach, ha commentato il passaggio la qualificazione agli ottavi di Champions League nonostante la sconfitta per 2-0 subita dal Real Madrid in virtù del pareggio 0-0 dell’Inter contro lo Shahktar a San Siro: “Bisogna essere onesti. Abbiamo incontrato un girone difficile, giocando sei partite toste e arrivando secondi con 8 punti. Se guardiamo la classifica è molto corta. Ci siamo qualificati e questo mi rende orgoglioso dei miei ragazzi. E’ un momento speciale per il club e per i tifosi. Siamo davvero felici. Ci fa stare bene. Ma è vero che non abbiamo giocato bene e meritavamo di perdere 2-0. Ma siamo sopravvissuti a un girone difficile e credo che non tutti avrebbero scommesso che ce l’avremmo fatta”.