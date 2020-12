Borussia Moenchengladbach, Sommer: "Parare un altro rigore a Ramos? Meglio evitare i penalty"

Lo scorso 14 novembre Yann Sommer portiere della Svizzera pose fine alla striscia di 25 rigori consecutivi messi a segno da Sergio Ramos, difensore e capitano della Spagna. Domani Yanno Sommer, portiere e capitano del Borussia Moenchengladbach, cercherà di conquistare una sorprendente qualificazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid di Sergio Ramos tutt’altro che certo del passaggio del turno. “Se dovesse esserci un altro calcio di rigore - racconta il portiere elvetico a Marca -? Non lo so… (ride). Sinceramente vorrei che non ci fossero penalty. Se dovesse capitare vedremo cosa accadrà. In Nazionale ho vissuto un momento felice ma c’è sempre un pizzico di fortuna quando si tratta di parare un rigore”.

Sul match di domani, poi, Sommer spiega: “Sarà una gara molto difficile. Per noi come per il Real sarà una finale poiché entrambe vogliamo passare il turno. Per riuscirci dovremo fare una grande partita. Sappiamo che il Real Madrid è una grande squadra, con grandi qualità e tanta esperienza. Noi però siamo pronti a dare tutto per centrare il passaggio del turno”.