Borussia Monchengladbach, cartonati personalizzati dei tifosi per riempire lo stadio

Il Borussia Mönchengladbach si attiva per la ripresa della Bundesliga, che sarà rigorosamente a porte chiuse. Per non far sentire soli i giocatori, il Fanprojekt Mönchengladbach, gruppo di sostenitori dei Fohlen, ha proposto di far installare dei cartonati dei propri sostenitori, i quali, pagando 19 euro, possono essere raffigurati sugli spalti e peraltro sui posti che solitamente occupano. "All'inizio ero scettico, non sapevo se avrebbe avuto l'effetto desiderato. Ma sembra piuttosto buono, molto vicino alla realtà" ha dichiarato l'attaccante Patrick Herrmann al Kicker. Il 23 aprile la DFL terrà una videoconferenza con i 36 club di prima e seconda divisione per valutare la ripresa del torneo.