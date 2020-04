Borussia Mönchengladbach, Embolo: "Qui sono rinato ma posso migliorare ancora"

L'etichetta di predestinato non lo ha aiutato, ma oggi Breet Embolo sembra essere tornato quel giocatore che aveva impressionato nelle prime apparizioni con la maglia del Basilea. L'esperienza con lo Schalke 04 non è stata esaltante; poi, l'estate scorsa, è arrivata l'offerta del 'Gladbach, con cui il 23enne svizzero sta facendo ottime cose: sette reti in 22 partite, un rendimento soddisfacente, nonostante sia stato schierato in più ruoli a causa della folta concorrenza: "Ho ripagato la fiducia. Volevo subito entrare nei meccanismi della squadra e ci sono riuscito. Spero di segnare di più e fare ancora più assist. Devo migliorare nella velocità di pensiero e di azione", ha detto a Kicker.