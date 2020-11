Borussia Mönchengladbach, problemi per Rose: Elvedi e Jantschke in dubbio per lo Shakhtar

Il Borussia Mönchengladbach è alle prese con dei problemi grossi in difesa in vista del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: Tony Jantschke e Nico Elvedi, che nei giorni scorsi hanno dovuto affrontare dei fastidi muscolari, voleranno in Ucraina ma la loro presenza rimane in forte dubbio. Jantschke ha accusato delle noie venerdì che lo hanno costretto a saltare il match contro il Lipsia, col tecnico Marco Rose che oggi ha comunque dato segnali di ottimismo dicendo che la situazione si è evoluta piuttosto bene. Non è detto però che i due possano recuperare in tempo per il fischio d'inizio di domani. Lo riporta Fcinternews.it.