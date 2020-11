Borussia Mönchengladbach, Rose: "Con Inter e Real non siamo riusciti a mantenere il vantaggio"

Marco Rose, tecnico del Borussia Monchengladbach, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Shakhtar Donetsk: "Ogni partita che arriva adesso è importante per ottenere la posizione che desideri. Ecco perché dobbiamo giocare con molta attenzione. Lo Shakhtar difende molto bene, ma è una squadra abile nel cambio gioco e nell'attaccare l'avversario. Dobbiamo stare molto attenti. Ma sappiamo anche che abbiamo una possibilità in questa partita e vogliamo coglierla. Abbiamo la fiducia fin dalle prime partite. Abbiamo una qualità che non nascondiamo neanche ai grandi avversari. Non siamo stati in grado di tenere il vantaggio nelle due gare precedenti in cui stavamo conducendo il risultato ma non ci pensiamo molto".