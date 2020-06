Borussia Mönchengladbach, Rose: "Thuram e Plea out per la partita con il Wolfsburg"

La lotta per il quarto posto entra nella fase cruciale. Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach sono divisi da un solo punto in classifica, cioè quello ottenuto dalle Aspirine nell'ultimo turno sul campo dello Schalke. La squadra di Bosz ha approfittato solo in parte della sconfitta degli uomini di Rose in casa del Bayern capolista; una battuta d'arresto dolorosa soprattutto perché priverà il 'Gladbach di Marcus Thuram per la sfida contro il Wolfsburg, in programma domani. L'attaccante, infatti, si è infortunato alla caviglia sinistra: "Le analisi effettuate hanno chiarito che non c'è nulla di rotto", ha detto l'ex tecnico del Salisburgo in conferenza. "Probabilmente ha fatto un movimento sbagliato, è stato doloroso. Vedremo come si evolverà la situazione".

Un'assenza, quella del figlio d'arte, che si somma a quella del compagno di reparto, Alassane Plea: "Ha subito un infortunio muscolare agli adduttori durante la seduta di venerdì. Non ci sarà domani", ha detto Rose. Al termine della Bundesliga mancano tre giornate.