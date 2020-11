Bosnia, Bajevic: "Abbiamo dato il massimo, l'Olanda ha giocato meglio"

Le dichiarazioni di Bajevic dopo Olanda-Bosnia 3-1.

Il commissario tecnico della Bosnia Dušan Bajević ha commentato in conferenza stampa, la sconfitta per 3-1 rimediata in Nations League contro l'Olanda: "Siamo venuti per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Avevano il possesso della palla, che è la loro più grande qualità. Fin dai primi minuti, le cose si sono messe male per noi: l'Olanda ha giocato meglio. Abbiamo avuto anche delle nostre opportunità, ma non le abbiamo sfruttate. E' stato difficile recuperare tre gol, ma abbiamo cercato di giocare nel miglior modo possibile. Congratulazioni all'Olanda per la vittoria".