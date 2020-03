Bosnia nel Gruppo dell'Italia, il CT Bajevic: "Avversarie forti, ci diranno chi siamo"

Dusan Bajevic, CT della Bosnia, ha commentato il sorteggio dei Gruppi di Nations League, che ha riservato per la sua squadra tre avversari di spessore: Italia, Olanda e Polonia. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da sport.avaz: "Non potevamo aspettarci avversari migliori o peggiori, perché in lizza c'erano solo grandi squadre. Le nostre rivali sono forti, ma abbiamo la forza e la qualità per affrontarle nel modo giusto. Non dobbiamo dubitare di questo, né arrenderci in partenza. Sono sfide che ci diranno a che livello siamo".