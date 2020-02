vedi letture

Botafogo, nuova offerta per Yaya Toure: l'ex City e Barça può raggiungere Honda a Rio

Nuova offerta del Botafogo per Yaya Touré. Come riporta Globoesporte, il club brasiliano starebbe provando infatti ad accontentare il centrocampista ivoriano, reduce dalla breve esperienza in Cina col Qingdao Huanghai. La trattativa tra le parti va avanti senza sosta e il campione classe '83, ex Barcellona e Manchester City, potrebbe così raggiungere presto Keisuke Honda a Rio de Janeiro.