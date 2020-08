Boudjellal sogna di acquistare il Marsiglia: "Possiamo vincere insieme la Champions"

Mourad Boudjellal, potenziale acquirente del Marisgilia, ha parlato a La Provence dichiarandosi ancora convinto di poter prelevare il club da Frank McCourt: "Dobbiamo riuscire a catturare il cuore di McCourt. Dobbiamo cambiare l'immagine che può avere di noi. Il progetto non è morto". E sulle sue ambizioni: "Sono profondamente convinto che possiamo vincere una seconda Champions League con l'OM". E ancora: "La nostra priorità è fare la storia con l'OM, per far sì che le persone possano scendere in piazza per le vittorie e non solo per le sconfitte del PSG".