Bournemouth, distanziamento e inchieste interne: Ibe ai saluti prima della fine della stagione

Jordon Ibe lascerà il Bournemouth a partire dal 1° luglio anche se la stagione in corso non sarà ancora stata completata. Il calciatore, arrivato nel 2016 dal Liverpool, non riceverà nessuna offerta di estensione del contratto, neanche per la semplice durata di un ulteriore mese per l'eventuale conclusione del campionato. L'esterno è anche sotto inchiesta interna da parte delle Cherries per aver violato le misure di distanziamento sociale per il Coronavirus, pubblicando sui social una foto mentre si stava tagliando i capelli dal proprio parrucchiere. Nonostante le scuse, il club inglese non ha intenzione di proseguire la collaborazione e dunque interromperà l'accordo con lo scadere del contratto. A riportarlo è Sky Sports.