Bournemouth, Fraser non prolunga fino ad agosto. Howe: "Non giocherà più con noi"

"Ryan Fraser ha giocato la sua ultima partita con il Bournemouth - ha dichiarato il tecnico del club Eddie Howe - Non sarà coinvolto nelle prossime nove gare. Voglio solo giocatori che siano completamente concentrati sulla lotta per non retrocedere. Abbiamo bisogno che tutti siano concentrati. Lui, a causa della situazione contrattuale, non può impegnarsi in questo modo". Il giocatore scozzese si è rifiutato di prolungare fino ad agosto l'accordo in scadenza il 30 giugno e il suo allenatore ha deciso di anticipare la "scadenza" escludendolo dalle prossime convocazioni.