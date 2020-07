Bournemouth, non in programma l'esonero di Howe. Ma il tecnico potrebbe cambiare aria

La retrocessione in Championship è ormai vicina per il Bournemouth che tuttavia non ha intenzione di liberarsi del suo tecnico. Anche in caso di addio alla Premier League, infatti la dirigenza non vorrebbe esonerare Eddie Howe ma teme seriamente che sia il tecnico a voler cambiare aria per accettare offerte migliori.