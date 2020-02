vedi letture

Bradford, Robinson licenziato per violenza sessuale su minore. Processo il 7 aprile

Il Bradford City, club di League Two (la quarta serie inglese), ha licenziato Tyrell Robinson dopo che la polizia lo ha accusato di violenza sessuale su minori. Il 22enne avrebbe avuto rapporti con un bambino nell'agosto del 2018 (era stato anche arrestato) e subirà il processo il prossimo 7 aprile. Questo il comunicato: "Il Bradford City Football Club ha licenziato Tyrell Robinson. Una decisione presa dopo che la polizia del West Yorkshire ha confermato che sono state presentate accuse contro Robinson, a seguito del suo arresto nell'agosto 2018. Robinson è stato licenziato per colpa grave. Il club non rilascerà ulteriori commenti in merito".