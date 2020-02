vedi letture

Braithwaite al Barcellona, dg Leganes attacca: "Danno irreparabile. Abbiamo fatto ricorso"

È destinato ad avere un lungo strascico polemico l'acquisto di Martin Braithwaite dal Barcellona. Il club catalano per l'attaccante danese ha pagato la clausola rescissoria da 18 milioni di euro presente nell'accordo fra il giocatore e il suo precedente club, il Leganes. Una mossa, questa, che di fatto ha privato la società madrilena, che non ha potuto controbattere, di una delle colonne portanti della squadra in piena lotta per la salvezza nella Liga.

La posizione del Leganes - "Abbiamo subito un danno enorme" ha dichiarato pochi minuti fa in conferenza stampa Martin Ortega, dg del club madrileno in relazione all'operazione condotta dal Barcellona. "Si sono appigliati ad una norma ingiusta e non capiamo come la Federazione possa permettere una cosa del genere. State pur certi che lotteremo fino alla fine perché non è possibile che, a causa di un infortunio a lungo termine di un giocatore di un altro club, uno dei nostri tesserato possa esserci portato via in maniera unilaterale, scaricando i problemi del Barcellona su di noi. So bene che i regolamenti attuali concedono al Barcellona questa possibilità, ma non è giusto che possa farlo utilizzando una clausola rescissoria pensata per le finestre di calciomercato. Per questo motivo abbiamo presentato un ricorso ufficiale alla Federazione e siamo in attesa di una risposta. Ottimismo circa il buon esito del reclamo? Se non avessimo avuto la possibilità di vincere, non avremmo neanche presentato la richiesta".