Brasile, addio a Espinosa: col Gremio conquistò Libertadores e Intercontinentale

E' morto oggi all'età di 72 anni a Rio de Janeiro Valdir Espinosa, tecnico brasiliano molto stimato in patria. Ha guidato in carriera tante squadre dal Botafogo al Palmeiras, dal Flamengo al Gremio. E proprio a quest'ultima squadra sono legati i suoi migliori successi: nell'83 infatti conquistò la Libertadores contro il Penarol e l'Intercontinentale contro l'Amburgo. Era la squadra che aveva come protagonista Renato Portaluppi che in seguito giocò anche nella Roma