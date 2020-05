Brasile, Bolsonaro propone gare senza pubblico: "Non sono un medico, ma penso si possa fare"

"L'idea è far riprendere il calcio, ci sono squadre come Flamengo e Palmeiras che hanno spese milionarie, alcuni team stanno riducendo i salari. Non sono un medico ma, secondo me, in linea di massima si potrebbe tornare a giocare senza pubblico". Queste le parole riportate da gazzetta.it del Capo di Stato brasiliano, Jair Bolsonaro.