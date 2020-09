Brasile, doppio Pedro nella manita del Flamengo. Luiz Adriano salva il Palmeiras

vedi letture

Campionato brasiliano arrivato al 7° turno. Spicca il successo per 5-3 del Flamengo sul campo del Bahia. In cattedra Pedro, giocatore di proprietà della Fiorentina, autore di una doppietta. L'ex Toro e Cagliari, Danilo Avelar, regala il successo al Corinthians nei minuti di recupero sul campo del Goias. Incredibile in Palmeiras-Internacional: Thiago Galhardo porta in vantaggio gli ospiti al 92', pari di Luiz Adriano al 94'. Internacional che si consola col primo posto in classifica (16 punti). Stasera tocca al Sao Paulo, che vincendo sul campo dell'Atlético Mineiro può agganciare il Colorado.