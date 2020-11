Brasile, il Covid-19 mette in ginocchio il Sao Caetano: i calciatori scioperano

Il Covid-19 sta mettendo in ginocchio diversi club nel mondo. Uno di questi, il Sao Caetano, non paga lo stipendio a calciatori e dipendenti da sei mesi. Per questa ragione i calciatori hanno deciso di scioperare e di non scendere in campo per il prossimo turno di campionato. È la terza volta che succede negli ultimi due mesi. La squadra, che nei primi anni del secolo ha conosciuto momenti di gloria, arrivando persino alla finale di Copa Libertadores nel 2002, attualmente è in quarta divisione.