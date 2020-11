Brasile, la vittoria di misura col Venezuela scontenta i tifosi. E parte l'hashtag #ForaTite

vedi letture

La vittoria poco convincente nella notte del Brasile sul Venezuela (1-0) non accontenta i tifosi brasiliani, nemmeno guardando la classifica dove la Seleçao è al comando del raggruppamento sudamericano di qualificazione a Qatar 2022. Molte le critiche sui social nei confronti del commissario tecnico Tite. Al punto dal lanciare l'hashtag #foratite. Si contesta la qualità del gioco della squadra, ritenuta di livello scadente. Fra le accuse l'impiego fuori ruolo di alcuni giocatori, come Roberto Firmino esterno sinistro d'attacco oppure Everton a destra. Convocazioni contestate, sostituzioni contestate. "Prestazioni peggiori anche rispetto a quando c'era Dunga" scrive un internauta. Eppure i numeri di Adenor Leonardo Bacchi, questo è il vero nome di Tite, non sono così negativi: dal 2016 a oggi il Brasile ha vinto 37 partite su 51 sotto la sua gestione e soprattutto messo in bacheca la Copa América, giocata in casa.