Brasile, lo Stato del Pernambuco vieta il ritorno in campo per gli allenamenti

La segreteria sanitaria dello Stato del Pernambuco in Brasile, hanno inviato al Governo centrale un messaggio dove viene espressa la necessità di proibire il ritorno agli allenamenti dei club del territorio in questione a causa del momento di criticità che sta attraversando a causa del Coronavirus. Tra i club che dunque non potranno tornare in campo ci sono Sport, Nautico e Santa Cruz.