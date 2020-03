Brasile, Pelè non vuole correre rischi: ha optato per isolamento volontario a Guaraja

Edson Arantes do Nascimento, uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, ha scelto di non correre rischi e ha optato per l'isolamento volontario presso la propria abitazione situata a Guarajà, nello Stato di San Paolo. Pelè compirà 80 anni il prossimo 23 ottobre e negli scorsi mesi aveva accusato una grave forma di depressione, come aveva dichiarato suo figlio, Edinho: "Non vuole uscire in strada, farsi vedere, praticamente non lascia mai la casa".