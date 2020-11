Brasile, si ferma l'uomo del momento: Pedro sconvocato dalla Seleção per infortunio muscolare

vedi letture

L'uomo del momento in Brasile, Pedro, è stato sconvocato dalla Seleção a discapito di Thiago Galhardo a causa di un infortunio nella regione degli adduttori della coscia destra. Ad annunciarlo è stato direttamente il medico della Nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar: "Siamo andati in clinica per l'esame che ha confermato un danno muscolare alla coscia destra. È un piccolo infortunio, ma nella nostra valutazione non ci sono le condizioni affinché Pedro possa partecipare alla partita di martedì", le sue dichiarazioni riportate da Globoesporte sull'attaccante di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito al Flamengo.