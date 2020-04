Brasile, verso lo stop delle attività anche per tutto il mese di maggio

La Federazione brasiliana si appresta ad annunciare che non vi saranno attività per tutto il mese di maggio a causa del coronavirus, secondo quanto riportato da Lance!. Tuttavia, con il "Brasileirao" alle porte, il ritorno non può avvenire oltre giugno per non compromettere tutto il calendario nazionale. Il massimo campionato era previsto per la prima settimana di maggio. Allo stato attuale il Brasile conta 2.575 morti e 40.581 contagiati.