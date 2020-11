Brasilie, Tite risparmia Neymar per l'Uruguay: la stella del PSG out col Venezuela?

Malgrado le raccomandazioni del PSG, Neymar ha risposto affermativamente alla convocazione di Tite per le due gare di qualificazione ai prossimi mondiali del 2022. La stella brasiliana però, reduce da un problema alla coscia, non dovrebbe giocare entrambe le gare. Secondo quanto riporta GloboEsporte, l’ex Barcellona dovrebbe riposare nel primo match contro il Venezuela mentre dovrebbe essere regolarmente in campo per la gara contro l’Uruguay.