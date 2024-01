Ufficiale Brentford, acquistata la grande speranza del calcio turco dopo Arda Guler

Il Brentford guarda al futuro e si assicura uno dei più interessanti prospetti del calcio turco, ossia Yunus Konak. 18 anni appena compiuti, centrocampista, in patria è considerato una grande speranza del calcio turco, il nuovo campione in erba dopo Arda Guler, che la scorsa estate si è trasferito al Real Madrid. L'accordo sarà completato al compimento della maggiore età del giocatore, che avverrà il 10 gennaio. Nazionale Under 21, Konak ha già raccolto 17 presenze nella Super Lig turca.

I bees ne hanno annunciato l'acquisto ufficiale nel pomeriggio, specificando che l'accordo tra le parti è valido fino al 30 giugno 2029. Vi è inoltre un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Il direttore sportivo del club, Phil Giles, ha così dichiarato ai canali ufficiali del club: “È un giocatore a cui piace essere aggressivo, pressare i giocatori, vincere contrasti e recuperare palla per la sua squadra. Ha ancora molti margini di miglioramento, soprattutto sul lato offensivo del gioco, e non vediamo l'ora di lavorare con lui su tutti gli aspetti del suo gioco".