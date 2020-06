Brentford, Mbeumo positivo al coronavirus: a rischio la prima gara post-pandemia col Fulham

Mentre il Brentford si sta preparando a tornare in campo contro il Fulham a Craven Cottage arriva una brutta notizia per il club di Championship. L'attaccante Bryan Mbeumo è risultato positivo al coronavirus, come confermato dal suo allenatore Thomas Frank. Il Brentford, dunque, potrebbe esser costretto a non ripartire in contemporanea agli altri club: il match potrebbe essere rinviato. A riportarlo è Sky Sports UK.