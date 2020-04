Brest, i dubbi di Charbonnet: "Non vedo come si possa riprendere a giocare"

vedi letture

Il difensore del Brest Brendan Chardonnet ha espresso i propri dubbi circa la ripresa degli allenamenti per il prossimo mese: "Oggi la cosa più importante è pensare a tutte queste famiglie colpite da questo virus. Non c'è la certezza che nel nostro Paese migliorerà tutto l'11 maggio. Voglio giocare a calcio, ma ho molti problemi a pianificare la ripresa, perché anche gli specialisti non sono tutti d'accordo. Non vedo davvero come si possa riprendere".