Ufficiale Brest, il capitano rinnova: Magnetti prolunga il contratto fino al 2027

La più bella rivelazione della stagione calcistica in Francia è senza dubbio il Brest. Dopo una serie di annate trascorse a lottare per la salvezza, più o meno tranquilla, quest'anno i bretoni si trovano sorprendentemente al secondo posto in classifica e quindi in piena lotta addirittura per un posto nella prossima edizione della Champions League.

Uno dei perni della squadra di Eric Roy è Hugo Magnetti. Il centrocampista classe 1998 ha giocato quasi tutte le partite da titolare (l'88% in Ligue 1) e ora può festeggiare anche il rinnovo di contratto. Il club transalpino ha infatti annunciato il prolungamento fino al 2027 con un comunicato ufficiale: "Arrivato nel 2017 e ora capitano della squadra, Hugo Magnetti ha prolungato il suo contratto d'affitto allo Stade Brestois per un'altra stagione, fino al 2027".