Brighton, Ashworth: "Favorevoli alla ripresa ma i calciatori devono essere sereni"

vedi letture

Il direttore tecnico del Brighton Dan Ashworth ha commentato la possibilità che molti calciatori della Premier League siano contrari al ritorno in campo: "Fondamentalmente siamo a favore della ripresa e del completamento della stagione purché sia ​​sicuro per i giocatori e gli staff. Un familiare di un nostro giocatore ha una condizione medica piuttosto grave, quindi si trovano tutti in situazioni leggermente diverse. I giocatori devono essere sereni e a proprio agio nel tornare in campo e questa è una delle cose di cui parleremo con loro quando torneremo ad allenarci, a giocare e quando i protocolli saranno noti. Siamo costantemente in contatto con i nostri giocatori".