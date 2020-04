Brighton, Barber: "Vogliamo finire la stagione ma giocando in modo sicuro"

Paul Barber, Amministratore delegato del Brighton, ha parlato della ripresa del campionato a emergenza finita: "Per quanto vogliamo concludere la stagione ed è ancora nostra intenzione farlo esamineremo tutte le possibili opzioni per riuscirci. Ma penso che dobbiamo essere anche realistici e sempre più pragmatici riguardo alle sfide che tutti noi affrontiamo. Si tratta di un'emergenza nazionale e non possiamo ignorarla, ma sappiamo anche che il calcio svolge un ruolo importante nella vita delle persone e che dobbiamo possiamo rispondere, speriamo di riuscire a superare i tempi molto difficili che stiamo vivendo. Ma in questo momento, non possiamo davvero pensarci. La salute delle persone è la priorità numero uno. Dobbiamo usare il buon senso. Non possiamo tornare a giocare a calcio se non è sicuro".