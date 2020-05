Brighton, il tecnico Potter contrario alle cinque sostituzioni a partita

vedi letture

Non solo contro le gare su campi neutri, ma anche contro le cinque sostituzioni. Il Brighton continua a ribellarsi e stavolta a parlare è il tecnico Graham Potter. Al Brighton & Hove Independent ha dichiarato: "Se cambi in corsa le regole la situazione diventa diversa rispetto a inizio stagione. Potter precisa che prima di cambiare regole sia necessario avere una tabella di marcia precisa sulle condizioni sanitarie per il recupero: "Nel nostro gruppo so che si cosno giocatori preoccupati per la loro salute e quella della loro famiglia".