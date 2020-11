Brighton-Liverpool 1-1, le pagelle: cuore Groß, ingenuità Robertson

BRIGHTON-LIVERPOOL 1-1

Marcatori 60’ Jota (L), 90+3’ rig. Groß (B)

BRIGHTON

Ryan 6 - Respinge bene un paio di conclusioni del Liverpool ed è attento in uscita. Non può nulla sulla conclusione di Jota.

White 6 - Seda molto bene Diogo Jota, e mostra anche un’ottima confidenza con le uscite palla a terra da dietro. Troppo morbido però in occasione del gol dei Reds, quando lo stesso Jota lo salta secco come un birillo.

Dunk 6.5 - Solido e roccioso il capitano del Brighton, regge l’urto contro Firmino, che annulla, e gli attaccanti del Liverpool.

Webster 6 - Come i compagni gioca un ottimo primo tempo, imbrigliando alla grande Salah e Firmino. Dei tre centrali è quello un po’ più ruvido con i piedi, tant’è che molti dei suoi cambi gioco sono troppo lunghi.

Veltman 6 - Duro quando serve, si prende un giallo per un intervento ruvido su Firmino. Molto più attento alla fase difensiva che a quella offensiva, dà una grossa mano a White nel contenere Diogo Jota.

Groß 7 - Giocatore importantissimo per Potter e per il gioco dei Seagulls. Assicura sostanza e coperture, con giocate rapide che mettono in movimento le punte dei Brighton. In mezzo la lotta con Wijnaldum è onesta e molto competitiva. Freddissimo dal dischetto a siglare il gol del pareggio nel recupero.

Bissouma 6 - Molta più sostanza di Groß e meno qualità, ma è lui a mandare in area di rigore Connolly che si conquista il calcio di rigore.

March 6 - Mancino educato, non osa molto contro Williams che se puntato va in difficoltà. Potrebbe essere più incisivo con i suoi cross.

Connolly 6.5 - Talento interessantissimo questo giovane irlandese classe 2000. Si divora un gol ad inizio gara lanciato a tu per tu con Alisson, ma si guadagna poco dopo il rigore fallito da Maupay. Sempre un pericolo per la difesa di Klopp, Dal 63’ Lallana sv. Dal 71’ Jahanbakhsh sv

Maupay 5 - Sfortunato l’attaccante di Potter, che si infortuna in occasione del rigore calciato, e fallito malamente. Dal 25’ Trossard 5.5 - Un buon destro a giro per presentarsi alla partita, poi poco altro.

Welbeck 6.5 - Fisicamente sta bene e lo si nota dalla leggerezza di gamba che ha, con cui prende il tempo in maniera pericolosa in un paio di occasioni a Fabinho. Non sempre preciso però negli ultimi venti metri, con un paio di conclusioni telefonate per Alisson. Ha il merito di guadagnarsi il rigore nel recupero.

LIVERPOOL

Alisson 6 - Alla centesima in maglia Liverpool, l’ex portiere della Roma vive un pomeriggio intenso, con il Brighton battagliero e spesso dalle sue zone. Graziato da Maupay sul rigore, risponde bene quando chiamato in causa, anche con i piedi. Punito invece da Groß nel recupero, che rovina il riluttato del Liverpool.

Williams 5 - Commette un fallo molto ingenuo su Connolly che regala il rigore al Brighton. Viene saltato sempre quando puntato, fa tanta fatica a contenere le sfuriate del Brighton. Klopp lo toglie all’intervallo. Dal 46’ Henderson 6 - Dà equilibrio e fosforo al centrocampo del Liverpool, quello che era mancato nel primo tempo.

Phillips 6 - Non è solidissimo ma è certamente efficace. Non elegante e nemmeno bello da vedere, ma il difensore di Klopp se la cava discretamente contro Maupay e Trossard.

Fabinho 6 - Si perde Welbeck in un paio di occasioni ma per il resto non commette errori. Rischia tantissimo ad inizio gara, quando Connelly passa in mezzo a lui e Phillips e per poco non sblocca la gara.

Robertson 5 - Veltman non è così pericoloso, e dà modo al terzino scozzese di avere un pomeriggio tranquillo se non fosse che nel recupero in maniera molto ingenua e scomposta colpisce Welbeck regalando il rigore al Brighton. Errore che pesa due punti.

Minamino 5 - Aveva una grande chance dopo il poco spazio trovato fino a qui ma complice un Liverpool non brillantissimo e la partita da mezzala, non il suo ruolo, gioca una gara deludente e senza spunti.

Wijnaldum 5.5 - Sottotono, gioca una gara insufficiente in cui si vede pochissimo. Divorato da Groß e Bissouma.

Milner 6.5 - Il migliore dei centrocampo, gioca una gara di grande cuore ed è sempre pericoloso con i suoi inserimenti e i suoi lanci. Chiude da terzino prima di infortunarsi, spezzando il cuore di Klopp. Dal 74’ Jones 5 - Entra e crea i buchi sulla fascia sinistra, non solo per colpe sue: è un centrocampista e si vede, ma Klopp non aveva alternative.

Salah 5.5 - Partita opaca, come quella del Liverpool, per il talento egiziano. Un gol annullato per centimetri e poco altro nella sua partita. Esce a testa bassa. Dal 64’ Mane 6 - Entra bene in partita segnando di testa il gol che chiuderebbe la sfida. Peccato sia partito un pizzico in anticipo, e il VAR gli neghi la gioia.

Firmino 5 - Brutta partita del centravanti brasiliano, sempre anticipato da Dunk e compagni e mai pericoloso. 2020 in chiaroscuro per l’ex Hoffenheim, fermo a quota due gol in stagione.

Jota 7 - Il più in palla dei giocatori del Liverpool. Dopo un primo tempo in difficoltà, in cui è però l’unico a trovare la via del tiro, si inventa dal nulla il gol che sblocca la gara. E’ senza dubbio il giocatore più in forma dei Reds.