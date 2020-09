Brighton-Manchester Utd 2-3, le pagelle: Rashford in palla, Maupay da urlo

Brighton-Manchester United 2-3

Marcatori: 40'Maupay, 44' Maguire, 55' Rashford, 90+5' March

Brighton

Ryan 6 - Non ha colpe particolari sui gol, non venendo mai impegnato più di tanto se non nel giropalla.

White 5 - Si perde, assieme ai compagni, Rashford sul gol del raddoppio ospite.



Dunk 6,5 - Pericoloso in avanti, certezza dietro. Ottimo apporto di giornata, gara solida.

Webster 6,5 - Stesso discorso fatto per Dunk: coglie anche una traversa nel primo tempo.

Lamptey 6,5 - Meriterebbe un 7, ma gli errori della sua natural gioventù ne minano la prestazione. Conquista un rigore, ma a volte è troppo lezioso.

Lallana 6,5 - Certezza assoluta, fa sempre la cosa giusta e guida la manovra.

Dal 74' Gross 6 - Fa girare il pallone, senza infamia né lode.

Alzate 6 - Classe assoluta, ma come Lamptey a volte esagera finendo per mettere in difficoltà i suoi.

March 7 - Spina nel fianco, prende anche un palo clamoroso facendosi notare sempre sull'out mancino.

Trossard 7 - Prende un sacco di botte, tira tantissimo e colpisce due pali esterni ed una traversa.

Connolly 5,5 - Un po' troppo polemico, fa tanto a sportellate ma esagera con le lamentele.

Dal 75' Jahanbakhsh 5 - Ha il merito di innescare l'azione del pari, ma è altrettanto determinante nel vantaggio finale ospite.

Maupay 7,5 - Il cucchiaio a De Gea costruisce da solo un voto del genere. Davvero mostruoso, un pericolo continuo ad ogni pallone toccato.

Manchester United

De Gea 6 - Non la sua miglior performance: viene folgorato dal cucchiaio di Maupay ed è incerto anche su qualche uscita. Voto che diventa positivo col miracolo su Trossard.

Wan-Bissaka 4,5 - Soffre troppo March, se lo perde spesso e non è mai presente in avanti. Sua la responsabilità sul pari in extremis avversario.

Lindelof 5,5 - Copre più o meno bene, ma ha qualche amnesia di troppo.



Maguire 7 - Cuore da capitano, si fa trovare sempre in difesa e pareggia una gara fino ad allora difficilissima.

Shaw 6,5 - Gran sorpresa dopo la brutta gara di settimana scorsa, sempre pericoloso.



Matic 5,5 - Troppo macchinoso, a volte patisce eccessivamente la pressione avversaria.

Pogba 5 - Evanescente. Tocca pochi palloni ed esce senza lasciar traccia.

Dal 65' Fred 6,5 - Smista bene il pallone, duettando con la batteria di trequartisti.

Greenwood 5,5 - Gli annullano anche un gol, ed in generale non si fa vedere poi tanto sottoporta.

Dall'83' Bailly sv -

Bruno Fernandes 7 - Ottimo sui lanci e nell'impostazione della manovra, forse un po' troppo assente in fase di conclusione. Freddo nel rigore allo scadere decisivo per il 3-2 dello United.

Rashford 7,5 - Realizza un gol clamoroso, e gliene annullano un altro. Uomo della provvidenza in casa Red Devils.

Martial 5 - Un ectoplasma: sbaglia ogni pallone possibile e nell'ultimo passaggio è sempre in ritardo.

Dal 90' Van De Beek sv -