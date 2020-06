Brighton, Maupay: "Infortunio Leno? Non volevo fargli male, all'Arsenal serve più umiltà"

vedi letture

L'attaccante del Brighton Neal Maupay è stato protagonista di uno scontro di gioco con Leno che dopo si è accasciato per un brutto infortunio subito al ginocchio. Accerchiato dai giocatori dell'Arsenal, Maupay si è scontrato con alcuni di loro ma dopo la gara ha detto: "Volevo prendere la palla. Sono quel tipo di giocatore che non si ferma fino a quando l'arbitro non fischia. Non avrei mai voluto fargli male, mi sono chiarito all'intervallo con il loro staff e il loro manager. Arteta mi ha detto che è il calcio, ha visto il video e sa che non intendevo fargli male. Gli auguro una pronta guarigione. Alcuni dei giocatori dell'Arsenal devono imparare cos'è l'umiltà, specialmente uno di loro. Ha parlato per tutta la gara, ha detto cose cattive. Non voglio ripeterle perché potrei finire nei guai".