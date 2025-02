Ufficiale Brighton, rinforzo in difesa: dal Derby County arriva Cashin, le cifre dell'affare

Il Brighton ha ufficializzato l'acquisto di Eiran Cashin, difensore centrale proveniente dal Derby County, per una cifra pari - secondo Sky Sports UK - a 9 milioni di sterline. Il giocatore ha firmato un contratto con i Seagulls fino a giugno 2030. Il club inglese seguiva Cashin da tempo, avendo già presentato offerte in passato per assicurarsi il suo cartellino. Ora, dopo una lunga trattativa, l'operazione si è finalmente concretizzata.

L'allenatore del Brighton, Fabian Hürzeler, ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo del difensore irlandese: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Eiran nel club. Ha accumulato molta esperienza in Championship e possiede un profilo adatto al nostro stile di gioco. Inoltre, come difensore di piede sinistro, ci offrirà un'opzione difensiva in più. Non vediamo l’ora di lavorare con lui e aiutarlo a crescere nel nostro ambiente”.