Ufficiale Brighton, rinnovo fino al 2028 per Hinshelwood, De Zerbi: "Sono felice, è un top player"

vedi letture

Rinnovo in casa Brighton. Con una nota la società allenata da Roberto De Zerbi ha ufficializzato il prolungamento sul contratto di Jack Hinshelwood, centrocampista classe 2005 che nel corso della stagione ha messo a referto 17 presenze e 3 gol, fino al giugno 2028.

"Sono molto felice per Jack e per la sua famiglia - ha dichiarato il tecnico italiano -, ha dimostrato di essere un top player e merita questo nuovo contratto. Ci manca molto e non vediamo l'ora di rivederlo lui è tornato in forma e pronto a giocare". Il ragazzo di Worthing è attualmente fermo ai box per un problema al piede.