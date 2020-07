Brighton, vicino l'ingaggio di Lallana dal Liverpool: accordo per un triennale

Adam Lallana è vicino all’addio al Liverpool. Come riportato dalla BBC, il centrocampista che andrà in scadenza al termine della stagione con i Reds ha trovato un accordo per un triennale con il Brighton. Il 32enne ha collezionato 22 presenze nel corso di questa stagione, partendo però titolare solo in tre occasioni e senza essere mai schierato dopo la ripartenza.