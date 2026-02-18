Bruges-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Lookmann e Ruggeri dal 1°.C'è Tresoldi

Sarà l'italo-tedesco Nicolò Tresoldi a guidare l'attacco del Club Brugge questa sera nella sfida contro l'Atletico Madrid. Al suo fianco nel tridente ci saranno Tzolis e Diakhon, mentre in mezzo al campo spazio a un altro figlio d'arte come Aleksandar Stankovic. L'Atletico risponde con una corsia mancina made in Atalanta con Ruggeri terzino e Lookmann esterno nel centrocampo a quattro, mentre l'attacco sarà affidato ad Alvarez e Griezmann. Queste le formazioni ufficiali:

Club Brugge (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika, Vanaken; Tzolis, Tresoldi, Diakhon. A disposizione: Jackers, Reis, Vetlesen, Meijer, Varmant, Nilsson, Osuji, Siquet, Spileers, Lemarechal, Campbell. Allenatore Leko

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Alvarez, Griezmann. A disposizione: Musso, Esqivel, Gimenez, Mendoza, Cardoso, Sorloth, Alex Baena, Almada, Lenglet, Vargas, Le Normand. Allenatore Simeone