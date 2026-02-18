Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bruges-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Lookmann e Ruggeri dal 1°.C'è Tresoldi

Bruges-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Lookmann e Ruggeri dal 1°.C'è TresoldiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:59Calcio estero
Tommaso Maschio

Sarà l'italo-tedesco Nicolò Tresoldi a guidare l'attacco del Club Brugge questa sera nella sfida contro l'Atletico Madrid. Al suo fianco nel tridente ci saranno Tzolis e Diakhon, mentre in mezzo al campo spazio a un altro figlio d'arte come Aleksandar Stankovic. L'Atletico risponde con una corsia mancina made in Atalanta con Ruggeri terzino e Lookmann esterno nel centrocampo a quattro, mentre l'attacco sarà affidato ad Alvarez e Griezmann. Queste le formazioni ufficiali:

Club Brugge (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika, Vanaken; Tzolis, Tresoldi, Diakhon. A disposizione: Jackers, Reis, Vetlesen, Meijer, Varmant, Nilsson, Osuji, Siquet, Spileers, Lemarechal, Campbell. Allenatore Leko

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Alvarez, Griezmann. A disposizione: Musso, Esqivel, Gimenez, Mendoza, Cardoso, Sorloth, Alex Baena, Almada, Lenglet, Vargas, Le Normand. Allenatore Simeone

Articoli correlati
Venezia, tesoretto Doumbia: a gennaio rifiutate 4 proposte. A giugno potrebbe valere... Venezia, tesoretto Doumbia: a gennaio rifiutate 4 proposte. A giugno potrebbe valere 10 milioni
De Zerbi: "Io il Simeone del Marsiglia? Questo è il posto giusto per me, vedremo... De Zerbi: "Io il Simeone del Marsiglia? Questo è il posto giusto per me, vedremo in futuro"
Disturbo all'ordine pubblico... travestiti da Borat: tre tifosi del Bruges detenuti... Disturbo all'ordine pubblico... travestiti da Borat: tre tifosi del Bruges detenuti in Kazakistan
Altre notizie Calcio estero
Olympiacos-Leverkusen, le formazioni ufficiali: sfida fra Taremi e Schick. Pirola... Olympiacos-Leverkusen, le formazioni ufficiali: sfida fra Taremi e Schick. Pirola titolare
Bruges-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Lookmann e Ruggeri dal 1°.C'è Tresoldi... Bruges-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Lookmann e Ruggeri dal 1°.C'è Tresoldi
Quattro reti in Champions: Gordon è in buona compagnia. E può imitare Luiz Adriano... Quattro reti in Champions: Gordon è in buona compagnia. E può imitare Luiz Adriano
Newcastle come il Bayern: 5 gol nei primi 45’ in un match a eliminazione diretta... Newcastle come il Bayern: 5 gol nei primi 45’ in un match a eliminazione diretta di Champions
Gordon scatenato: poker di reti al Qarabag in un tempo. Newcastle al riposo sul 5-0... Gordon scatenato: poker di reti al Qarabag in un tempo. Newcastle al riposo sul 5-0
Panathinaikos, Benitez traballa: decisiva la sfida col Viktoria Plzen. Pronto il... Panathinaikos, Benitez traballa: decisiva la sfida col Viktoria Plzen. Pronto il croato Biscan
Coutinho annuncia l'addio al Vasco da Gama: "Devo dare priorità alla mia salute mentale"... Coutinho annuncia l'addio al Vasco da Gama: "Devo dare priorità alla mia salute mentale"
A Marsiglia il terremoto continua: Longoria pronto a lasciare dopo il 'declassamento'... A Marsiglia il terremoto continua: Longoria pronto a lasciare dopo il 'declassamento'
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
1 Milan-Como, le probabili formazioni: problemi per Loftus-Cheek, in attacco con Leao gioca Nkunku
2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
3 Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: può riposare Zielinski, rebus attacco per Chivu
4 Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
5 Lutto nel mondo del calcio: trovato senza vita l'ex Cesena e Novara Christian Jidayi
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Como, le probabili formazioni: problemi per Loftus-Cheek, in attacco con Leao gioca Nkunku
Immagine top news n.1 Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: può riposare Zielinski, rebus attacco per Chivu
Immagine top news n.2 Juventus, buone notizie per Bremer: gli esami hanno escluso lesioni
Immagine top news n.3 Il Bologna riscatta Pobega, i dettagli del nuovo contratto. Ecco quanto incassa il Milan
Immagine top news n.4 Champions da brividi a Bodø: l'Inter contro i fulmini di Norvegia, sfida ad alta tensione
Immagine top news n.5 Notte amara al Rams Park: la Juventus crolla e ora serve un’impresa
Immagine top news n.6 Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
Immagine top news n.7 Bastoni si scusa, Chivu tira dritto: Inter oltre le polemiche, c'è la sfida Bodo/Glimt
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, ora è a rischio la zona Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Mkhitaryan: "Non troviamo scuse per il campo. Juventus? Ecco cosa ci ha lasciato"
Immagine news Serie A n.2 Fabregas ha capito la lezione? Contro il Milan il primo Como con difesa a tre di questa stagione
Immagine news Serie A n.3 Milan, Tare sul caso Bastoni: "Cose che non fanno bene al calcio, ma sempre successe"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Chivu: "La qualificazione si gioca su due manche, non dobbiamo cercare alibi"
Immagine news Serie A n.5 Tegola Hellas Verona, stagione finita per Serdar: dovrà ricostruirsi il legamento crociato
Immagine news Serie A n.6 Milan, Jashari per la prima volta dal 1' con Modric: "Proverò a mettere le mie qualità"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Caprari si presenta: "Sono qui per ritrovare il sorriso in campo"
Immagine news Serie B n.2 Ballardini torna in panchina. Come può cambiare l'Avellino con il nuovo allenatore
Immagine news Serie B n.3 Tirelli: "La Serie B con l'Entella una grande opportunità. Pronti per le finali che ci attendono"
Immagine news Serie B n.4 Ballardini riparte dalla panchina dell'Avellino. È l'occasione del riscatto: per tecnico e squadra
Immagine news Serie B n.5 Panchine Serie B 2025/26: per il post Biancolino, l'Avellino si affida a Ballardini
Immagine news Serie B n.6 Patrick Ciurria rinnova col Monza: la conferma di un leader con la Serie A nel mirino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Comune di Rimini assume formalmente la custodia dei trofei del Rimini Football Club
Immagine news Serie C n.2 Alla ricerca della vittoria perduta. Pazienza riparte dal Foggia per riassaporare i tre punti
Immagine news Serie C n.3 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Serie C n.4 Arezzo, la sfortuna del calciomercato: si ferma Ionita. Per lui lesione parziale del bicipite
Immagine news Serie C n.5 Catania-Trapani, un minuto di silenzio questa sera per ricordare Orazio Russo
Immagine news Serie C n.6 Catania-Trapani, derby da dentro o fuori: in palio la Serie B ma anche la salvezza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.5 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.6 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV