Bruges-Borussia Dortmund 0-3, le pagelle: Haaland stratosferico, errore decisivo di Mignolet

Queste le valutazioni di Bruges-Borussia Dortmund, gara vinta per 0-3 dai gialloneri.

BRUGES-BORUSSIA DORTMUND 0-3

Marcatori: 14’ Hazard, 19’, 32’ Haaland

BRUGES

Mignolet 5 – Il suo errore nell’azione che porta al gol di Hazard, quando manca il pallone poi arrivato al 10 del Borussia, ha un peso specifico notevole nello sviluppo della gara.

Mata 5,5 – Del trio difensivo è quello che prova maggiormente ad impostare l’azione da dietro, ma ci riesce raramente.

Odilon 5 – Perde nettamente il confronto con Haaland. Proprio da una palla che si fa rubare dal 9 giallonero nasce il gol dello 0-2.

Deli 5,5 – Leggermente meno negativo rispetto a Odilon, ma la sua serata è comunque difficile.

Diatta 6 – Indiavolato sulla sua corsia di competenza, mette il piede nelle azioni più pericolose del Bruges nel corso della gara.

Vormer 5,5 – Pur non facendo mancare la sua grinta in mediana, non vive una delle sue migliori partite. (Dal 71’ Balanta 6 – Un paio di buone chiusure nel finale del match)

Dits 5,5 – In difficoltà contro i centrocampisti avversari, che rubano molti palloni nella metà campo belga.

Vanaken 5,5 – Gara dai due volti, con un primo tempo volenteroso e una ripersa in linea con quella dei suoi compagni. (Dall’84’ Schrijvers s.v.)

Sobol 6 – Tra i pochi che provano ad impensierire Burki, soprattutto nella prima frazione di gioco.

Dennis 6 – Dopo un primo tempo piuttosto anonimo, nella ripresa è il giocatore del Bruges che prova maggiormente a riaprire la gara. (Dall’84’ Krmencik s.v.)

Lang 6 – Si rende pericoloso un paio di volte nella prima frazione di gioco, per poi calare dopo l’intervallo. (Dal 76’ De Ketelaere s.v.)

BORUSSIA DORTMUND

Burki 6 – In una serata non particolarmente impegnativa, risponde presente nelle poche volte in cui viene chiamato in causa.

Meunier 6,5 – Gioca una partita prevalentemente difensiva, ma quando sale in avanti risulta decisivo. Suo, infatti, l’assist per il secondo gol di Haaland. (Dall’84’ Morey s.v.)

Delaney 6,5 – Pur giocando in un ruolo non suo, mette la sua intelligenza tattica a servizio della retroguardia giallonera e gioca una gara più che positiva. (Dal 73’ Bellingham s.v.)

Akanji 6 – Si fa trovare pronto in qualche circostanza in cui arrivano dei palloni pericolosi nell’area del Dortmund.

Guerreiro 6 – Meno dominante sulla corsia di sinistra rispetto a tante altre esibizioni. Non entra in molte azioni orchestrate dalla squadra di Favre.

Dahoud 6,5 – Tanta sostanza ma anche qualità da parte del numero 8 che, per esempio, avvia con uno splendido lancio in area l’azione dello 0-3.

Witsel 6,5 – Difficilmente viene superato dai giocatori avversari. Si mette in evidenza anche in area avversaria, con il colpo di testa che propizia la prima rete di Haaland.

Hazard 7 – Inizia nel migliore dei modi, con la segnatura che mette in discesa la sfida. Meglio nella prima frazione di gioco.

Brandt 6 – Non riesce a risultare il solito elemento di qualità tra le linee come sarebbe nelle sue possibilità, ma gioca comunque la sua buona partita. (Dal 73’ Reus s.v.)

Reyna 6,5 – Determinante sia in fase offensiva, con diverse azioni sulla corsia di sinistra, che con qualche ripiegamento difensivo. (Dal 76’ Passlack s.v.)

Haaland 7,5 – La solita macchina da gol, letteralmente imprendibile per i giocatori del Bruges. Segna una doppietta nel primo tempo, con una ribattuta su respinta di Mignolet e con un tocco a porta sguarnita. (Dall’84’ Reinier s.v.)