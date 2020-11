Bruges, Clement: "Ho visto cose positive, puniti tre nostri errori"

vedi letture

Le dichiarazioni di Clement dopo Bruges-Borussia Dortmund 0-3.

II tecnico del Bruges Philippe Clement ha commentato così la sconfitta per 0-3 contro il Borussia Dortmund: “Ho visto una chiara reazione dei miei giocatori, ma non avevo dubbi avendoli visti in allenamento. Abbiamo anche iniziato molto bene la partita e abbiamo avuto due o tre occasioni. Quello era il momento giusto per segnare, ma non ci siamo mai riusciti e poi abbiamo subito tre reti in pochissimo tempo. Tre dei nostri errori sono stati puniti senza pietà. È molto fastidioso, perché se vuoi ottenere punti contro una squadra del genere, devi essere super efficiente e avere una dose di fortuna. Questi due aspetti oggi non sono andati così. C’è delusione, ma ho anche visto molte cose positive: il nostro modo di fare pressing e di costruire. Dopo il Bayern, siamo forse la squadra con il maggior possesso palla contro il Dortmund".