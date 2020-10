Brugge, Clement: "Oggi tre punti storici. Tutte le partite saranno finali"

vedi letture

C'è grandissima soddisfazione nel Brugge per i tre punti conquistati oggi in casa dello Zenit. Philippe Clement, allenatore del club belga, ha parlato in conferenza stampa al termine del match finito 2-1 per gli ospiti: "Anche l'anno scorso abbiamo giocato molto bene durante la stagione, ma nei momenti cruciali ci è mancata esperienza e oggi ho visto già uno sviluppo in questo. Serve un buon equilibrio tra i giovani e gli esperti. Non siamo un club che può acquistare giocatori per 40 milioni. Dobbiamo far crescere i nostri giocatori. Lavoriamo molto duramente nella nostra accademia per portare i giocatori in prima squadra, come Charles De Ketelaere, che ha segnato oggi. Questo dà ai nostri giovani giocatori molta fiducia per il futuro. Sappiamo che tutte le prossime partite saranno finali. Oggi abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo preso 3 punti storici".