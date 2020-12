Brugge, il tecnico Clement: "Vittoria convincente, ora testa al campionato e poi alla Lazio"

Il Club Brugge si è regalato una netta vittoria in casa per 3-0 contro lo Zenit. Per la squadra belga il terzo posto è assicurato, ma non è finita qui perchè con una vittoria contro la Lazio all'ultima giornata per i nerazzurri si aprirebbero le porte degli ottavi di Champions: "Sono veramente molto contento della nostra campagna europea dopo una vittoria così convincente come quella di stasera contro lo Zenit- ha detto il tecnico Philippe Clement in zona mista-. Abbiamo giocato una partita molto matura, adesso dobbiamo concentrarci sul campionato poi penseremo alla Lazio. Intanto il terzo posto è nostro".