Bruno Fernandes: "È importante vincere il titolo per capire l'importanza del Man United"

A pochi minuti dall'inizio della partita contro il Siviglia, Bruno Fernandes ha dichiarato: "È importante vincere perché ogni giocatore ha bisogno di capire quanto sia importante vincere un titolo per il Manchester United. Per il tecnico e per i giocatori che penso abbiano fatto molto bene fin qui. Se finiamo la stagione con un trofeo penso che non sarà una stagione perfetta, ma sicuramente buona perché il Manchester United deve tornare a vincere trofei e lottare per le competizioni europee e per vincere il campionato. Finire bene ora sarebbe un buon inizio della prossima stagione"