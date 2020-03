Bruno Fernandes e l'aneddoto su CR7: "Il primo giorno con lui in Nazionale ha lasciato il segno"

Nel corso della diretta Instagram con 'Cronache di Spogliatoio' Bruno Fernandes, ex calciatore di Novara, Udinese e Sampdoria, oggi perno del Manchester United, ha parlato anche del suo rapporto con Cristiano Ronaldo: "Fin da subito mi ha ricevuto benissimo in Nazionale. Noi più giovani lo guardiamo come un idolo, per me lo è sempre stato. È stato importantissimo nel primo giorno in ritiro. Venne lui da me, dicendomi: 'Stai facendo bene allo Sporting. Giocati le tue carte qui. Continua così'. Per me era un sogno: era venuto lui da me, non viceversa. Quelle parole fanno la differenza, anche solo il fatto che sia venuto lui. Quando guardiamo i giocatori più forti gli portiamo rispetto, ma quel gesto mi ha lasciato un segno"