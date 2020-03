Bruno Guimaraes: "Il mio sogno era l'Atletico. Ma il Lione di Juninho ha mostrato più interesse"

Bruno Guimaraes, centrocampista del Lione prossimo avversario della Juventus, ha parlato a Canal Football Club del suo arrivo in Francia dopo che in inverno era emerso l'interesse dell'Atletico Madrid: "E' stata la decisione più difficile della mia carriera, ci ho pensato continuamente nelle notti in cui non riuscivo a dormire. L'Atletico era la mia opzione preferita, ma non sono stati così insistenti da chiamarmi o mandarmi messaggi, chiedermi come stavo o se avevo bisogno di qualcosa. Da quando il Lione si è messo in contatto, ha mostrato grande attenzione verso di me. Mi hanno fatto sentire importante, come se fossi stato un grandissimo giocatore. Mi volevano a tutti i costi e Juninho è stato fondamentale".